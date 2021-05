Primo maggio, Sassoli: "Auguri a chi è in prima linea, solidarietà a chi il lavoro lo ha perso"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 01 maggio 2021 "Buon primo maggio a tutti i cittadini europei, buon primo maggio a chi è in prima linea in questo tempo così difficile. Questa crisi provocata dalla pandemia ha determinato forti cambiamenti anche nelle dinamiche sociali, sarà molto difficile archiviare questa esperienza che ha messo in evidenza le contraddizioni di questo mondo. Dobbiamo ripartire dal lavoro. L'occupazione è un diritto e per questo voglio esprimere la mia solidarietà a chi il lavoro lo ha perso", così il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. / Twitter David Sassoli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev