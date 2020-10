(Agenzia Vista) Parigi, 22 ottobre 2020 Professore ucciso in Francia, Macron: "Non rinunceremo a caricature e a disegni" Il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, partecipa all'omaggio nazionale della Francia a Samuel Paty, il professore decapitato per aver mostrato le caricature di Maometto in classe."Continueremo la battaglia per la libertà di cui Samuel Paty è il volto. Non rinunceremo alle caricature e ai disegni", ha detto Macron durante il suo intervento. / Facebook Emmanuel Macron Durata: 01_38 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev