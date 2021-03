(Agenzia Vista) Napoli, 12 marzo 2021 Protesta ambulanti sul lungo mare di Napoli, "Non vediamo la luce in fondo al tunnel" Hanno bloccato il lungomare di Napoli gli ambulanti di fiere e mercati. "Non vediamo la luce in fondo al tunnel", dicono i lavoratori del settore. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev