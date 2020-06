Proteste Usa anche dopo tramonto, nonostante minacce Trump

Milano, 3 giu. (askanews) - Le proteste negli Usa sono proseguite dopo il tramonto, nonostante il coprifuoco e le minacce di Donald Trump, che dopo aver dichiarato di voler far intervenire le forze armate per reprimere le proteste seguite alla morte di #GeorgeFloyd, ha passato la palla ai funzionari della Casa Bianca che hanno affermato che i governi locali dovrebbero essere in grado di ripristinare l'ordine loro stessi.Il passaggio è avvenuto mentre le proteste a Washington e in altre città per la brutalità della polizia contro le minoranze sono proseguite martedì con relativa calma, in netto contrasto con le aspre repressioni fuori dalla Casa Bianca di lunedì notte.I manifestanti sono scesi in piazza inizialmente dopo il decesso di #GeorgeFloyd, afroamericano morto dopo che un ufficiale di polizia bianco di Minneapolis lo ha bloccato e gli ha stretto il collo con un ginocchio, mentre altri due agenti erano su di lui e un quarto controllava che nessuno si avvicinasse.