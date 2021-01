(Agenzia Vista) Mosca, 25 gennaio 2021 Putin: "La mega-villa nel video di Navalny non e' mia" “Non ho visto il filmato per mancanza di tempo, ma ho dato un’occhiata alle raccolte video che mi hanno portato gli assistenti. Nulla di ciò che vi è indicato appartiene a me o a miei parenti stretti, né gli è appartenuto”, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante una videoconferenza con alcuni studenti. ????????? ?????? Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev