(Agenzia Vista) Roma, 30 maggio 2020 Raggi: “Nostro stile di vita non è più sostenibile, per questo puntiamo allo sharing” “Nostro stile di vita non è più sostenibile, per questo puntiamo allo sharing” queste le parole della Sindaca di Roma Virginia Raggi durante la presentazione, su via dei Fori Imperiali, del servizio di monopattini sharing Lime. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev