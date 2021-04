(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2021 "Una donna deve dare sempre il consenso esplicito e può impiegare mesi per denunciare uno stupro. Grillo nel suo video cancella anni di lotte per le donne, poi ha dimostrato di avere fiducia nella magistratura solo quando riguarda gli altri. Spero che anche le donne simbolo del M5s, come la Raggi, esprimano la loro indignazione". Così Laura Ravetto della Lega in aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev