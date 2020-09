(Agenzia Vista) Roma, 28 settembre 2020 Recovery plan, Conte: "Governo non è in ritardo, dibattito fuorviante" A Palazzo Colonna l'evento “100 anni di Confagricoltura”. Presenti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, la ministra dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Così il presidente del Consiglio in un passaggio del suo intervento: "Nella stampa c'è un dibattito fuorviante, delle preoccupazioni infondate. Non siamo in ritardo con i tempi di presentazione del nostro piano: il governo sta già lavorando all'esame dei progetti, a partire dal settore agricolo". / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev