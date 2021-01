(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2021 Recovery, Zingaretti: "Il Pd ascolta l'Italia, la cosa più importante è migliorare il Paese" "E' in corso il primo di una serie d'incontri, ora con il sindacato, di una campagna di ascolto per migliorare il Recovery. Anche per il percorso parlamentare il Pd segue la strategia di ascoltare l'Italia, dalle donne ai giovani. Il Pd non si dimentica che la cosa piu' importante e' cambiare e migliorare questo paese". Cosi' il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Radio Immagina. Courtesy Radio Immagina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev