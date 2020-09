(Agenzia Vista) Roma, 21 settembre 2020 Referendum, Salvini: "Vittoria sì e scomparsa M5s facciano riflettere governo" "Sul referendum il voto degli italiani ha fatto giustizia. Abbiamo sempre sostenuto il Sì e se è finito 70 a 30 vuol dire che abbiamo fatto bene a votare quattro volte per il taglio. La riflessione di alcuni costituzionalisti in queste ore è legittima: questo parlamento rappresenta il popolo italiano? A questo punto ci sono 300 parlamentari più del previsto e la prima forza politica sulla carta in parlamento di fatto non esiste più in alcune regioni italiane, è stata cancellata". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un passaggio della conferenza stampa in corso in via Bellerio per commentare gli esiti della tornata elettorale. Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev