(Agenzia Vista) Bari, 28 agosto 2020 Regionali, Berlusconi: "Voto sarà un avviso di sfratto a Conte" Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico per la presentazione delle liste di Forza Italia in Puglia: "Il centrodestra affronta le elezioni regionali unito, mentre l'alleanza di governo presenta candidati diversi: è la fine di un grande bluff della sinistra. Queste elezioni dimostreranno che il centrodestra è la maggioranza del Paese e Forza Italia è l'anima di questo centrodestra. I pugliesi con il loro voto contribuiranno a dare un avviso di sfratto al governo e a una maggioranza più a sinistra della storia. Con Foza Italia garante sul piano dei contenuti. Mi impegnerò personalmente in questa campagna elettorale, in tutte le forme possibili". / Facebook Raffaele Fitto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev