(Agenzia Vista) Castrocaro, 28 agosto 2020 Regionali, Renzi: "Iv al 2 per cento? Facciamo il conto il 21 settembre" Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel suo intervento di chiusura per la tre giorni della scuola politica di Iv a Castrocaro: "Facciamo il conto il 21 settembre se siamo al 2 per cento, in Toscana, in Puglia, Sardegna, Reggio Calabria e Aosta, lo vediamo". / Facebook Italia viva Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev