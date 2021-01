(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Renzi: "Conte? Aperture si fanno in Parlamento non per strada" "Finché facciamo politica non smetteremo di portare le nostre idee e i nostri contenuti. E se c'è da parlare, lo si fa in Parlamento. Noi non saremo mai dei segnaposto. Se c'è un'apertura politica vera si discute in parlamento, non per la strada con la gente che ti urla e ti fischia. Se vuoi fare un'apertura vera la fai sui contenuti". Queste le parole del leader di Italia viva, Matteo Renzi, in conferenza stampa alla Camera dei deputati insieme a Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfarotto per annunciare le dimissioni delle due ministre e del sottosegretario. / Facebook Matteo Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev