(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2021 Rezza: "Situazione in peggioramento, Rt sale a 1,06. Necessario accelerare campagna vaccinale" "Queste settimana la situazione epidemiologica segna un peggioramento, l'Rt è in salita e si fissa ad 1,06. Anche i posti occupati in terapia intensiva salgono, ma restano al di sotto della soglia critica. Urge accelerazione della campagna vaccinale". Così il Direttore generale della prevenzione presso il Ministero della Salute Giovanni Rezza nel report settimanale sull'emergenza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev