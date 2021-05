(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2021 "I bambini tendono a non sviluppare forme gravi di malattia, per cui non ci sarebbe un'indicazione secca a vaccinare, ma per ottenere un effetto forte del controllo dell'infezione, forse si potrebbe considerare la vaccinazione per i bambini. Non oggi, ma magari domani o dopodomani", così Giovanni Rezza Direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute. / Youtube Ministero della Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev