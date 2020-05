(Agenzia Vista) Torino, 18 maggio 2020 Riaperture negozi, Appendino: "Affidiamoci a professionisti e massima responsabilità" La sindaca di Torino Chiara Appendino: "In questa Fase 2 riaprono molti negozi e imprese. Colonne portanti della nostra comunità. Sappiamo che lo fanno con estrema difficoltà ma nel rispetto delle norme e della sicurezza. Affidiamoci solo ai professionisti e impegniamoci, tutte e tutti noi, con la massima responsabilità. La sfida che stiamo vivendo non è ancora finita ma sono sicura che ce la faremo. Noi, come Istituzioni, continueremo a dare il massimo". / Facebook Chiara Appendino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev