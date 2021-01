(Agenzia Vista) Calabria, 12 gennaio 2021 Riaperture scuole, Spirlì: "Se serve pronto alle barricate per chiusure in Calabria" "La cosa che mi ha sorpreso è la rapidità con cui è stata svolta questa attività giudiziaria. Il Tar si è riunito in 24 ore e lo stesso il Consiglio di Stato. Mi auguro che questo valga anche in seguito. Io continuerò a monitorare tutto quello che riguarda la salute dei calabresi, soprattutto, anziani e bambini. Non è finita qui". Con queste parole il presidente facente funzioni della regione Calabria Antonino Spirlì torna sulla riapertura delle scuole dopo la bocciatura del suo ricorso da parte del Consiglio di Stato. 03_46 Nino Spirlì Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev