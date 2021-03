(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2021 Ricci (Pd): "Accelerare con i vaccini e mantenere rigore per non compromettere sacrifici fatti" “Il Pd chiede di fare presto con la campagna di vaccinazione, al tempo stesso il Governo aiuti la produzione di vaccini in Italia. Dall'altro lato occorre rigore per non compromettere i tanti sacrifici da famiglie e imprese italiane in quest'ultimo anno”. Lo ha dichiarato l'esponente del Pd Matteo Ricci. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev