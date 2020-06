(Agenzia Vista) Torino, 12 giugno 2020 Riparte il Calcio, Juve-Milan in campo, ma per i torinesi la priorita è la sicurezza Dopo tre mesi di sosta forzata, causa Covid-19, riparte il calcio con la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan. I torinesi non sembrano essere interessati. “Ci sono altri settori, come per esempio la Scuola, che hanno la priorità di ripartire in sicurezza” – l’opinione di un cittadino torinese. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev