(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2020 Ristori, Meloni: “Occorre sistema di ammortizzatori sociali unico per dipendenti e autonomi” “Combattere le discriminazioni tra lavoratori. Questa emergenza ha allargato il solco che in termini di diritti esisteva ed esiste in Italia, tra lavoratori dipendenti ed autonomi. Noi da sempre proponiamo un unico sistema di ammortizzatori sociali sia per i dipendenti che per gli autonomi”. Così Giorgia Meloni alla conferenza stampa di Fratelli d’Italia illustrerà sulle proposte elaboratene a seguito del presidio permanente di piazza Capranica a Roma, dopo un confronto con le categorie più colpite dall’emergenza Covid. Durata: 02_09 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev