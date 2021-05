Rizzo (Partito Comunista): Presentiamo lista per Roma partendo da valori abbandonati dalla sinistra

(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2021 “Siamo fuori dal teatrino della politica, per presentare la lista del Partito Comunista non abbiamo preso un hotel a 5 stelle ma siamo nel quartiere Tiburtino Terzo di Roma. La lista, guidata da Claudio Puoti, è fatta di lavoratori. Lo facciamo per cambiare non solo la Capitale ma il nostro Paese. Partiamo dai temi sociali che la sinistra, che flirta con le banche, ha abbonato. Torneremo a rendere grande questo Paese partendo dalle istanze dei lavoratori.” Queste le parole del Segretario del Partito Comunista, Marco Rizzo, alla presentazione della lista per le elezioni comunali di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev