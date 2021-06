Roma, Bonomi: appoggio Calenda? Non entro in dinamiche politiche

Roma, 1 giu. (askanews) - "Noi non entriamo nelle dinamiche politiche". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha risposto a chi gli chiedeva se, con l'intervista al Messaggero, avesse in qualche modo dato il suo appoggio a Carlo Calenda per la poltrona di sindaco di Roma."Roma è fondamentale per il Paese e la ripartenza del Paese passerà da Roma, ma non lo dico adesso, ma quattro anni fa quando ero presidente di Assolombarda, in tempi non sospetti", ha aggiunto Bonomi."Qui ci giochiamo una partita - ha spiegato - che non è solo dei romani ma è di tutta l'Italia. Se noi saremo in grado di ricostruire una Capitale moderna, efficiente, inclusiva, una smart city, sarà importante perchè Roma è trainante anche per il Mezzogiorno, un'altra parte d'Italia su cui dobbiamo investire". Ma "io non entro nella dinamica politica, nella dinamica della scelta di un candidato o di un altro. Saranno i cittadini romani che decideranno chi li deve rappresentare", ha sottolineato precisando poi: "se il futuro sindaco chiederà a Confindustria un contributo noi saremo a disposizione" e "l'associazione degli industriali di Roma cercherà di dare contributi, come è nella nostra tradizione".