Romeo (Lega): "Governo senza maggioranza né progetto non è in grado di dare risposte, vada a casa"

(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2021 "La Lega e tutto il centrodestra chiedono rispetto per il Paese, Governo senza maggioranza e senza progetto non è in grado di dare risposte. Un altro Governo Conte-Ciampolillo deve solo andare a casa". Lo ha detto l'esponete della Lega Massimiliano Romeo.