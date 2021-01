(Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2021 Romeo: "Lega responsabile voterà misure per ristori" "La Lega voterà in Parlamento i provvedimenti che servono per dare ristori ai cittadini e per liberare maggiori risorse. Da noi un atto di responsabilità mentre Conte, Di Maio e Zingaretti stanno dando al Paese uno spettacolo indecoroso". Così il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo. 00_15 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev