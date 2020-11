Romeo (Lega): “Opposizioni come blocco unico parlamentare di centrodestra per essere più forti”

(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2020 “Sarebbe davvero importante avere un unico blocco parlamentare di centrodestra, per rendere più forti ed efficaci le nostre proposte, e per trasmettere un’idea di maggiore unità”. Così Massimiliano Romeo (Lega) sulla proposta di un unico blocco parlamentare di centrodestra. “A fronte di una maggioranza incapace di decidere, litigiosa e confusa mentre il Paese vive un momento drammatico per la tenuta economica e sociale, sarà un segnale importante riuscire a lavorare come opposizione costruttiva in un unico blocco in Parlamento, una federazione dei gruppi alla Camera e al Senato con proposte comuni” così i capigruppo della Lega al Senato e alla Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari. Durata: 00_17 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev