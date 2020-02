Russia, Putin: finchè ci sarò io matrimonio solo tra uomo e donna

Mosca, 14 feb. (askanews) - "Il matrimonio è un'unione tra un uomo e una donna. Per la famiglia è leggermente differente. Ma penso che sia una buona idea e debba essere sostenuta".Vladimir Putin, leader russo, torna al suo cavallo di battaglia che sinora ha tanto funzionato sui suoi elettori: la famiglia e i valori tradizionali, che segnano anche uno dei maggiori punti di scollamento rispetto all'Occidente."Per quanto riguarda il genitore numero 1 e genitore numero 2, l'ho già detto pubblicamente e lo ripeto: finchè io sarò presidente della Russia, non sarà mai. Noi avremo una mamma e un papà".Le parole di Putin sono lo specchio nell'attuale discorso politico, prodotto del passato di una Russia con una demografia fiaccata dalla crisi degli anni Novanta e dal calo delle nascite di allora che si riflette oggi, con meno persone in età fertile. Dall'altra però c'è anche una nuova generazione, particolarmente disinteressata proprio alla politica.Nonostante le dinamiche economiche positive, verso la fine dello scorso anno, il miglioramento degli umori della popolazione è rallentato secondo l'Istituto demoscopico Levada. L'approvazione dell'operato delle principali istituzioni statali e della situazione nel Paese nel suo insieme sono inferiori del dieci percento rispetto all'estate del 2018.