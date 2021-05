Sala: “Il Covid ha spazzato via parte del nostro lavoro a Milano. Ripartiremo da quartieri e piazze”

(Agenzia Vista) Milano, 15 Maggio 2021 “Il Covid ha spazzato via parte del nostro lavoro” fatto sull’attrattività di Milano. “Dovremo ricominciare da capo, ma vado fiero di quello che abbiamo fatto. I grandi progetti richiedono tempo. Ci saranno sindaci dopo di me, in parte spero ancora io, che vedranno i risultati del lavoro sugli scali ferroviari che erano bloccati da 10 anni. A questo punto, il nostro programma è sistemare un pezzettino di Milano alla volta, dando grande attenzione ai quartieri e alle piazze, a cominciare da piazzale Loreto”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione della biblioteca di Baggio, nella periferia ovest di Milano, rispondendo a una domanda sui progetti portati avanti in città durante la sua amministrazione Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev