(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2021 Salvini: "Grillo diceva che i senatori a vita non muoiono mai" "Noi la fiducia non la dimostriamo a lei Conte ma i cittadini italiani. Speriamo che liberi la poltrona che sta ostinatamente difendendo con tutti i mezzi". Così il segretario leghista Matteo Salvini nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Conte. "Ai senatori a vita che legittimamente voteranno la fiducia ricordo quello che diceva il leader" dei 5 stelle, ovvero che "'i senatori vita non muoiono mai o muoiono troppo tardi". A quel punto è intervenuta la presidente del Senato Elisabetta Casellati, biasimando le sue parole. "Sono d'accordo con lei, presidente - ha aggiunto Salvini - che le parole dette sono disgustose e quindi il senatore M5 che interverrà dopo di me chiederà scusa". /Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev