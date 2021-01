(Agenzia Vista) Torino, 25 gennaio 2021 Salvini: "Impensabile noi al governo con Pd e M5s" "Mi allontana dalla sinistra la visione dell'Italia e del mondo, della famiglia, della sicurezza e dei trasporti. Non possiamo andare al governo con i signor no, ci siamo stati e abbiamo smesso quando i no sono diventati troppi. Sarebbe impensabile per noi andare al governo con il Pd, con i 5 Stelle ci abbiamo già provato e abbiamo visto come è andata a finire". Così il leader della Lega, Matteo Salvini a margine di un incontro a Torino. Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev