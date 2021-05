Salvini: "Lega pronta a chiedere riaperture in Cdm"

(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2021 "Abbiamo parlato delle nostre priorità, che sono il blocco delle cartelle esattoriali e soprattutto le riaperture: il ritorno alla vita, il ritorno al lavoro e alle libertà, la cancellazione del coprifuoco. Anche oggi - e siamo ormai alla terza settimana - si riducono per fortuna i letti occupati in terapia intensiva e in tre quarti delle Regioni italiane siamo fuori dalla soglia di rischio. Se andrà avanti così ancora per qualche giorno, i ministri della Lega avranno l'onore e l'onere di portare in Consiglio dei ministri la richiesta di riaprire, al chiuso e all'aperto, di giorno e di sera". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini, al termine della riunione con i ministri e i sottosegretari della Lega. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev