(Agenzia Vista) Latina, 03 luglio 2020 Salvini Non mi fanno paura i Casamonica, di certo non temo i balordi dei centri sociali Il leader della Lega Matteo Salvini a Terracina, dopo il ritorno a Mondragone: "Non mi fanno paura i Casamonica, di certo non temo i balordi dei centri sociali" Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it