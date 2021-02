(Agenzia Vista) Roma, 22 febbraio 2021 Salvini: "Se è sicuro andare a pranzo, si apra anche per cena" "Sono d'accordo con i sindaci, hanno chiesto quello che ho chiesto anch'io, dove ci sono le condizioni di sicurezza, nelle zone gialle, come si può andare a pranzo si può anche andare a cena. Se la sicurezza è garantita a mezzogiorno, lo è anche a cena". Così il leader della Lega Matteo Salvini dopo aver incontrato i ristoratori in protesta a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev