(Agenzia Vista) Milano, 13 marzo 2021 Salvini: "Stringere denti a marzo, Governo deve correre al massimo" "Correre sul piano vaccinale cominciando a produrre in Italia e comprando vaccini all'estero dove ci sono, correre sui rimborsi approvando già settimana prossima un decreto che in una botta sola dà quello che aveva dato il governo passato in 4-5 volte diverse. Adesso c'è un piano vaccinale che può mettere in sicurezza entro giugno l'intera popolazione italiana". Lo ha dichiarato Matteo Salvini, oggi in visita al Padiglione del Policlinico in Fiera a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev