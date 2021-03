(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2021 Salvini: "Vaccinare i più fragili, Figliuolo al lavoro per vaccinare 500mila persone al giorno" "Bisogna vaccinare i più fragili, io accetterò di essere l'ultimo a vaccinarmi. La priorità sono le persone fragili e i loro familiari. Il Generale Figliuolo è al lavoro per vaccinare 500 mila persone al giorno, in questo momento è importante comprare vaccini all'estero e produrli in Italia. Spero nella ripartenza dopo Pasqua", così Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev