Salvini: “Vaccini fatti in paesi Ue siano tenuti per buoni in Italia. È buon senso”

(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2021 “Di buon senso è che vengano tenuti per buoni i vaccini somministrati in paesi membri dell’Ue. Se uno ha fatto il vaccino russo in Ungheria non vedo perché debba rivaccinarsi in Italia” lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini durante la conferenza stampa sul turismo degli “L’Italia turistica nel mondo” in Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev