(Agenzia Vista) Roma, 6 marzo Sardine al Nazareno, il leader Santori: “Qui per aprire fase costituente" “Siamo stanchi della politica fatta dagli schermi. Siamo venuti a metterci la faccia, noi facciamo parte del campo progressista, qui c’è una sede politica e chiediamo che si apra una fase costituente per tutte le persone che aspettano da anni di aprire una nuova fase per partecipare” sono le parole del leader delle Sardine Mattia Santori al sit-in del movimento alla sede del Partito democratico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev