(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 novembre 2020 Schengen, von der Leyen: "Prezioso per tutti, va migliorato" "La pandemia di Covid-19 ci ha mostrato che cosa succede quando Schengen non funziona, l'Europa si ferma. Questo mi rende, paradossalmente, ottimista sul futuro di Schengen, è troppo prezioso per noi tutti, non permetteremo che fallisca". Così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, intervenendo con un video messaggio allo Schengen Forum.