(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2020 Scuola, Azzolina: "Studenti non meritano slogan che puntano solo alla pancia dell'elettorato" La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina durante l'informativa nell'Aula della Camera dei deputati sulla ripartenza della scuola: "Nel nome della scuola occorrono, pur nel rispetto della dialettica, più collaborazione, più proposte e meno scontro politico, approfittare della scuola per fare mera propaganda significa non agire nell'interesse dei nostri ragazzi. A loro dobbiamo un sistema scolastico migliore, di qualità e al passo con i tempi. Per loro dobbiamo lavorare con sguardo volto al domani recuperando i ritardi di anni. Quello che non meritano è assistere a polemiche sterili che si consumano sulla loro pelle, non meritano slogan e frasi ad effetto che puntano solo alla pancia dell'elettorato". / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev