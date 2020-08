Scuola, Zingaretti a governo: "Non perdere neanche un'ora di lezione"

(Agenzia Vista) Roma, 20 agosto 2020 "Sulla scuola rinnovo l'appello al governo: mobilitazione generale di tutte le forze affinche' non si perda neanche un'ora di lezione. Gia' e' un problema, e io non l'ho condiviso, aver costruito un calendario che imporra' a molti istituti di essere chiusi per il referendum. Non do giudizi ma affermo e faccio un appello alla coerenza". Cosi' il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Scuole sicure significa fare i test scuole che devono riaprire significa garantirlo al 100 per cento. Il recovery fund e i piani del governo dovranno avere i giovani come cuore del progetto politico dell'Italia", ha detto Zingaretti in occasione della partenza dell'iniziativa "Scuole Sicure". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev