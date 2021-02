(Agenzia Vista) Milano, 18 febbraio 2021 Segre vaccinata al Fatebenefratelli di Milano: "Tanti non vogliono farlo, ma sono pazzi?" "Tanti non vogliono farlo, ma sono pazzi?" Così la senatrice Liliana Segre commenta con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana la necessità di una campagna pubblicitario per spingere le persone, soprattutto gli anziani, a vaccinarsi. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev