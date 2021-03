(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2021 Segreteria Pd, Letta scioglie la riserva: "Io ci sono" "Un settimana fa non lo avrei immaginato, ma eccomi qui, io ci sono e annuncio la candidatura del Partito democratico, quel partito che ho contribuito a fondare. Io non cerco l'unanimità, cerco la verità. Chiedo ai democratici di discutere, poi faremo insieme la sintesi". Così Enrico Letta scioglie la riserva per la segreteria Pd su Twitter. Twitter Letta Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev