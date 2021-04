Silvestri (M5s): "Basta sparare date a caso, al lavoro per ripartire in sicurezza"

(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2021 "Basta sparare date a caso, non è più tempo della propaganda. Il M5s è al lavoro per piano riaperture serio e credibile, basandosi sui dati che non sono né di destra né di sinistra". Lo ha detto l'esponente del Movimento 5 stelle Francesco Silvestri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it