SOTTOTITOLI Biden: "È Tempo che i più ricchi paghino loro giusta parte"

(Agenzia Vista) Usa, 29 aprile 2021 "Non sono qui per punire nessuno, ma non voglio aumentare il fardello delle tasse alla classe media di questo Paese", "è tempo che grandi aziende e più ricchi che rappresentano l'1% della popolazione paghino la loro giusta parte". Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel discorso al Congresso in cui ha presentato il piano da 1.800 miliardi di dollari di spesa per espandere l'educazione prescolastica, creare un programma nazionale per le famiglie e di congedi per malattia, distribuire sussidi per i genitori, e altro. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev