SOTTOTITOLI Clima, Draghi: "Serve impegno di tutti, Usa e Cina centrali"

(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2021 "Affrontare il cambio climatico è un dovere morale per le giovani generazioni ma è anche una esigenza dell'economia. E' una sfida difficile viste le diverse visioni tra Paesi ma è possibile. Next Generation Ue ci mostra come la transizione ecologica porta crescita economica. L'Italia è pienamente impegnata su questo. Ora però serve che tutti gli attori siano in campo. Penso agli Usa, che hanno aderito a Parigi, e alla Cina che è una realtà importante in questa fase". Lo dice il premier Mario Draghi al Global Solution Summit 2021. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev