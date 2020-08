(Agenzia Vista) Roma, 06 agosto 2020 SOTTOTITOLI Salvini: "Bene blocco licenziamenti, ma dare liquidità alle imprese" Il segretario della Lega, Matteo Salvini, risponde alle domande dell'Agenzia Vista. Così il senatore sul tema del blocco dei licenziamenti: "Giusto difendere il posto di lavoro degli operai e dei dipendenti, ma bisogna pensare anche alle imprese. Quindi va bene il blocco dei licenziamenti, ma va accompagnato da liquidità e soldi veri per le imprese, la nostra proposta è la pace fiscale: per tutto il 2020 non chiedere soldi alle famiglie e alle imprese". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev