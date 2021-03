(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo 2021 Speranza: "Il Covid non ha fatto sparire altre patologie, la prevenzione è importante" "Il Covid ci ha impegnati per tutto lo scorso anno ma è importante dire che le altre patologie non sono sparite. Per questo la prevenzione continua ad essere importante", così il ministro della Salute Speranza alla tavola rotonda “Gli ingredienti della prevenzione. Qualità, quantità e preparazione”. / Youtube MinisteroSalute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev