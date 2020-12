(Agenzia Vista) Roma, 02 dicembre 2020 Speranza: "Non sarà un Natale come gli altri. No spostamenti tra Regioni e viaggi internazionali" "L'orientamento del governo, durante le feste natalizie, è di disincentivare gli spostamenti internazionali, limitare gli spostamenti tra le Regioni e nei giorni del 25, 26 dicembre e del 1 gennaio limitare gli spostamenti anche tra i Comuni". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il suo intervento nell'Aula del Senato sulle comunicazioni sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza COVID. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev