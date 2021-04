(Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2021 "Il primo luogo in cui investiremo il piccolo tesoretto accumulato è la scuola. Tutto il governo ritiene la scuola un'architrave fondamentale della nostra società. Poi in maniera graduale ulteriori attività economiche e sociali". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev