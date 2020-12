(Agenzia Vista) Calabria, 04 dicembre 2020 Spirlì: "136 milioni per bando borghi Calabria, era operazione impossibile” “È stato finalmente siglato l’ultimo accordo a Roma per il bando della riqualificazione dei borghi della Calabria. 136 milioni di euro andranno a quei comuni che hanno presentato dei progetti e che nella graduatoria occupano i primi 75-76 posti – cioè fino all’utilizzo dei 100 milioni – e 36 milioni sono destinati ai progetti dei privati che aiutino la riqualificazione dei borghi” È quanto ha detto Nino Spirlì, Presidente facente funzioni della regione Calabria, in un video su facebook. / Facebook Nino Spirlì Durata: 01_33 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev