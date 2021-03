Sputnik, Zaia: "Ho chiesto chiarezza a Draghi. Se è un 'liberi tutti' su trattative ditecelo"

(Agenzia Vista) Venezia, 30 marzo 2021 "Sui vaccini ho detto che mi aspetto che si faccia chiarezza rispetto al 'liberi tutti'. Perché noi siamo quelli che si sono diligentemente e legalmente preoccupati di rispondere a delle offerte. Ci hanno detto che non era possibile. Ci hanno detto anche parole. Ora guardiamo la vicenda Sputnik che io guardo con una certa curiosità. Vedo che vengono ringraziati ambasciatori per la trattativa. Bene, se è un 'liberi tutti', ditecelo". Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in conferenza stampa parlando dell'ultimo confronto tra Regioni e il premier Mario Draghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev